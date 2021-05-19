Салехард, , 06:30 — REGNUM На Ямале идут восстановительные работы на важной транспортной артерии — на дороге Салехард — Надым. Восемь километров, из-за которых пришлось закрыть всю трассу, сейчас приводят в нормативное состояние, сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Ямала Александр Подорога.

Напомним, длина всей трассы — 344 километра, из них заасфальтировано — 161 км, в переходном типе покрытия — 183 км.

«Эта стремительная и многоводная весна позволила нам выявить некоторые участки, с которыми теперь нужно плотно работать. Они небольшие. Однако принято решение о проведении всесторонней проверки для выявления факторов, которые привели к закрытию дороги», — сказал Александр Подорога.

Отмечается, что для стабилизации влажности грунтов делается углубление боковых канав и «просушка» дороги. Всего между Салехардом и Надымом выявлено четыре участка со сложным грунтом общей длиной в 12 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На Ямале с 12 мая на участке 1160−1190 км трассы Надым-Салехард ограничено движение до 12 июня 2021 года. На дороге организован проезд для автомобилей с продовольствием и лекарственными препаратами.

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