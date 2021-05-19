Нью-Дели, , 06:30 — REGNUM Туристические операторы Индии переоборудуют свои автобусы под машины скорой помощи из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает газета Times of India.

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Сообщается, что ряд индийских регионов не справляется с госпитализацией пациентов — не хватает карет скорой помощи. В связи с этим представители туристической отрасли, которая сейчас не активна из-за пандемии и ограничения на въезд в страну, решили переоборудовать свои автобусы для перевозки инфицированных в больницы.

При этом владельцы туристических автобусов попросили власти Индии временно освободить их от налогов. Отмечается, что бензин для автобусов уже выделяют благотворительные организации.