Междуреченск, Кемеровская область, , 06:25 — REGNUM Проект туристско-рекреационного кластера «Междуреченск» создаёт альтернативную экономику Кемеровской области. Об этом во время рабочей встречи с командой специалистов, которые занимаются созданием и продвижением проекта, и представителями ВЭБ. РФ заявил губернатор Сергей Цивилёв.

«Этот проект создаёт альтернативную экономику Кузбасса и выводит из монозависимости более десяти городов: Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Киселёвск, Осинники, Полысаево, Гурьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Салаир, Прокопьевск, — подчеркнул глава региона. — К 2024 году мы планируем создать здесь почти пять тысяч, а к 2030 году — более семи тысяч рабочих мест, половина из них — в смежных отраслях. «ТРК-Междуреченск» — амбициозный проект по созданию альтернативной модели «зеленой экономики». Мы поставили перед собой задачу сделать Междуреченск одним из лучших малых городов России, все основания для этого есть».

Программа развития туристско-рекреационного кластера «Междуреченск» рассчитана до 2030 года. Она состоит из четырёх круглогодичных экокурортов: Черный Салан — «Таежная цивилизация»; гора Югус — «Вход в тайгу», Поднебесные Зубья — «Полное погружение в тайгу»; Сибирские Мегалиты — «Легенды силы гор юга Кузбасса». В развитие кластера до 2030 года планируют привлечь 78 млрд рублей инвестиций. Ожидается, что к 2030 году «ТРК-Междуреченск» принесёт 21 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, плюс мультипликативный эффект налогов, уплаченных региональными поставщиками ТРК в объёме более 11,5 млрд руб.