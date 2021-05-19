Москва, 19 мая, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам в конце июня 2021 года рассмотрит сразу два иска от бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. В спорах речь идёт о правах на товарные знаки «Ласковый май», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Оба иска поступили в суд 13 мая 2021 года. Юрий Шатунов в них фигурирует как индивидуальный предприниматель. Интересы певца представляет Асель Мухтарова-Казарновская.

В первом деле, которое суд рассмотрит 21 июня, речь идёт о признании недействительным решения Роспатента от 29 января 2021 года «против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации №247 519». В качестве третьего лица указан предприниматель Руслан Филатов.

В реестре товарных знаков РФ под номером этого свидетельства фигурирует изображение слов «Ласковый май», выполненное определенным шрифтом. Правообладателем с 2003 года было указано ООО «Центральная творческая студия для одаренных детей «Ласковый май» города Сочи. Дата регистрации товарного знака — 29 мая 2003 года. В 2020 году, судя по данным реестра, право уже было оформлено на ярославское ООО «Астери», от которого в апреле 2020 года оно перешло к Руслану Филатову.

Второй иск Шатунова будет рассмотрен 28 июня. В нём истец оспаривает схожее решение Роспатента по товарному знаку со свидетельством №247 522. Снова третьим лицом выступает Филатов.

Напомним, это не первые суды за бренд «Ласковый май». По открытым данным, споры длятся почти 20 лет.