Вашингтон, , 06:59 — REGNUM В работе онлайн-видеохостинга YouTube 19 мая произошёл сбой. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Большая часть пользователей сервиса, 63%, сообщают о проблемах при просмотре видео. О неполадках с сайтом заявляют ещё 34%, сложности при входе в свой аккаунт отмечают 2%.

Наибольшее число проблем возникает у пользователей сервиса из США и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.

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