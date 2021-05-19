Чебоксары, , 06:13 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор местному жителю, который едва не убил двух односельчан: они были избиты до потери сознания. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Обвинительный приговор вынесен 49-летнему жителю Ибресинского района. Следствие установило, что преступление было совершено вечером 5 февраля 2021 года во время распития спиртных напитков в доме осуждённого. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела во время ссоры с 49-летним и 55-летним сельчанами избил их.

«Он продолжал избивать мужчин до тех пор, пока они не потеряли сознание», — говорится в сообщении.

Пострадавшие получили тяжёлые повреждения, в том числе черепно-мозговые травмы. В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела сам сообщил в правоохранительные органы о произошедшем.

Суд признал мужчин виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему назначено три года колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая в Чебоксарах от полученных травм скончался 48-летний мужчина. Следствие считает, что накануне его жестоко избила жена — в частности, у чебоксарца были травмы головы, переломы лицевого скелета и множественные переломы рёбер.

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