Салехард, 19 мая, 2021, 06:12 — ИА Регнум. На Ямале после окончания ледохода на Оби между Салехардом и Лабытнанги будут курсировать шесть паромов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Паромы, курсирующие по маршруту Салехард — Лабытнанги

Из бюджета ЯНАО перевозчику «ИП Думанищев» будет предоставлена субсидия. Пешие пассажиры паромной переправы имеют право на бесплатный проезд. Автовладельцы оплачивают 60% себестоимости поездки.

Согласно установленным на 2021 год тарифам, за мототранспортные средства на пароме будут взимать плату в размере 120 рублей; за автомобили массой до 3,5 тонны и прицепы к авто, кроме грузовых и грузопассажирских авто — 190 рублей; за грузовые и грузопассажирские автомобили с разрешенной максимальной массой свыше трёх тонн до 3,5 тонны — 410 рублей, свыше 3,5 до семи тонн — 510 рублей, свыше семи до 20 тонн — 1020 рублей; свыше 20 до 28 тонн — 1320 рублей; свыше 28 тонн до 40 тонн — 2710 рублей, свыше 40 тонн и выше — 9420 рублей.