Бердск, Новосибирская область, , 06:10 — REGNUM Заместитель главы администрации Бердска Жанна Шурова и представители управления образования и молодежной политики проверили систему безопасности школ и детских садов. В ходе проверок была дана оценка комплексной работоспособности систем безопасности: наличие тревожных кнопок, системы контроля доступа и видеонаблюдения, правильность действий персонала во внештатных ситуациях, сообщает мэрия города. ⠀

Первоочередная задача — не допустить посторонних в здание и на территорию школы, проследить за тем, чтобы входящие не проносили опасные предметы.

В администрации муниципалитета уточнили, что на сегодняшний день замечаний к навыкам персонала бердских школ нет, но есть рекомендации для более оперативной работы.

Проверки безопасности на территориях и в зданиях образовательных учреждений будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в Казани вооружённый 19-летний преступник ворвался в гимназию № 175 и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали.