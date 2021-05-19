Новосибирск, , 06:58 — REGNUM В Новосибирске при пожаре в жилом двухэтажном доме погибли три человека, десять жителей было эвакуировано. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре в Ленинском районе Новосибирска поступило в дежурную часть в 01:43 по местному времени. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что в двухэтажном двухподъездном жилом доме открытым огнём горит одна из квартир на втором этаже.

«В течение получаса сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. метров. По оперативной информации, горели домашние вещи и коридор по всей площади», — говорится в сообщении.

Из охваченной огнём квартиры спасатели вынесли и передали бригадам скорой медицинской помощи двух мужчин и женщину, которые не подавали признаков жизни. Врачи констатировали их смерть. Также из дома были эвакуированы десять человек, из которых никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Ноябрьске в ночь на 18 мая сгорели пять расселённых домов. Предварительная причина всех пожаров — поджог.

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