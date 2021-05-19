Ульяновск, , 06:02 — REGNUM В Ульяновской области растёт число случаев присасывания клещей. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

По оперативной информации на 18 мая, на территории региона зарегистрировано 311 случаев присасывания клещей, в том числе в Ульяновске — 212. Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 88 случаев присасывания клещей.

В ведомстве отмечают, что для профилактики противоклещевой иммуноглобулин получили 95 человек, в том числе 30 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2021 года по 12 мая клещей сняли с 88 жителей Ульяновской области, в том числе пострадали 29 детей. Больше всего происшествий зарегистрировано в Ульяновске — 44.

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