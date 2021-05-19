Ульяновск, 19 мая, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число случаев присасывания клещей. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

По оперативной информации на 18 мая, на территории региона зарегистрировано 311 случаев присасывания клещей, в том числе в Ульяновске — 212. Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 88 случаев присасывания клещей.

В ведомстве отмечают, что для профилактики противоклещевой иммуноглобулин получили 95 человек, в том числе 30 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта 2021 года по 12 мая клещей сняли с 88 жителей Ульяновской области, в том числе пострадали 29 детей. Больше всего происшествий зарегистрировано в Ульяновске — 44.