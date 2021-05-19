Ульяновск, , 05:52 — REGNUM В Ульяновске выясняют обстоятельства происшествия по улице Хрустальной, где разбился насмерть ребёнок. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следствие полагает, что днём 18 мая в Ульяновске из окна квартиры на четвёртом этаже по улице Хрустальной выпал полуторагодовалый мальчик.

«Предварительно установлено, что ребёнок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса», — говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что ребёнок умер на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Правоохранители напоминают, что москитные сетки представляют большую опасность для детей, потому что у них создаётся иллюзия препятствия, и они опираются на них, выпадая из окна вместе с сеткой.

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