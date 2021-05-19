Сургут, Югра, 19 мая, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Жительнице Сургута (ХМАО) обезобразили лицо во время проведения омолаживающих процедур. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

hmao.sledcom.ru В салоне красоты

По данным следствия, в мае 2020 года в косметологическом салоне, расположенном по ул. Григория Кукуевицкого в Сургуте, 63-летней женщине проведена процедура биоревитализации и нитевого лифтинга лица, вследствие которой произошло обезображивание лица клиентки.

Выяснилось, что косметический салон не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности в области косметологии. В салоне при проверке отсутствовали надлежащие условия для стерилизации медицинского оборудования.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).