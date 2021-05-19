Пекин, , 05:44 — REGNUM Главный экономический планировщик Китая одобрил 12 инвестиционных проектов в основной капитал (FAI) в апреле текущего года, при этом совокупные инвестиции составили 87,3 млрд юаней (около $13,56 млрд), сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, эти проекты находятся в основном в секторах транспорта и информатизации. По данным Национального бюро статистики, за первые четыре месяца 2021 года FAI Китая выросли на 19,9% в годовом исчислении до 14,38 трлн юаней при продолжающемся улучшении структуры инвестиций.

Двузначный рост был обусловлен низкой сравнительной базой в начале прошлого года, когда COVID-19 парализовал экономическую деятельность в Китае. По сравнению с уровнем 2019 года рост FAI составил 8% в период с января по апрель.

FAI включают капитал, потраченный на инфраструктуру, имущество, оборудование и другие физические активы.