Пекин, , 05:41 — REGNUM Выставка марок с изображением древней архитектуры и культурных реликвий из Музея императорского дворца в Пекине (Гугун) стартовала музее 18 мая, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности на выставке представлено 1732 марки из 56 наборов, а также 25 культурных реликвий из музея, включая произведения искусства каллиграфии, картины, нефритовые изделия, эмалированные сосуды, бронзовые изделия и фарфор.

Выставка, совместно проводимая музеем и корпорацией China Post Group, открылась для публики 18 мая.

Расположенный в центре Пекина, музей Гугун был основан в 1925 году. Он основан на Запретном городе, выступавшем в качестве императорского дворца династий Мин (1368−1644) и Цин (1644−1911).