Ульяновск, , 05:40 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

По данным ведомства на вечер 18 мая, в регионе официально подтверждено ещё 80 случаев заражения SARS-CoV-2. Отметим, что с 9 по 18 мая выявлялось менее 80 носителей коронавируса ежесуточно.

С начала пандемии в регионе проведено 881 246 лабораторных исследования на новую коронавирусную инфекцию в отношении 843 588 человек. Под наблюдением остаются 8542 контактных лица.

Отметим, что 22 мая жители Ульяновской области смогут сдать кровь на областной станции переливания крови. В министерстве здравоохранения отмечают, что наиболее острая потребность есть в донорской крови первой, второй и третьих групп.