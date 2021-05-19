Аддис-Абеба, , 05:39 — REGNUM В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 454 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 267 100. Также за минувшие сутки в Эфиопии умерли 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике от осложнений COVID-19 скончался 4 021 человек.

В настоящее время в Эфиопии числится 41 626 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом Эфиопия является наиболее пострадавшей от пандемии страной на востоке Африки.