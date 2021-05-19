Ульяновск, , 05:33 — REGNUM В Ульяновске произошло ещё одно ЧП: разбился насмерть выпавший из окна ребёнок. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, трагедия произошла 18 мая в Железнодорожном районе Ульяновска. Из окна квартиры на четвёртом этаже выпал двухлетний ребёнок и получил смертельные травмы.

В ведомстве напоминают, что нельзя оставлять в комнате ребёнка при открытых окнах, а сами окна должны быть оборудованы специальными блокирующими устройствами. Большую опасность для детей представляют москитные сетки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Ульяновске в одном из домов по бульвару Новосондецкому с девятого этажа выпала семилетняя девочка, которая спустя час скончалась в больнице от полученных травм.

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