Пномпень, , 05:33 — REGNUM Рейс с четвертой партией китайской вакцины Sinovac от COVID-19, приобретенной Камбоджой у китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech, прибыл 16 мая в столицу страны город Пномпень, сообщает агентство Синьхуа.

Секретарь министерства здравоохранения Камбоджи Йок Самбат отметила, что китайская вакцина от COVID-19 играет важное значение для страны и Юго-Восточной Азии в целом в борьбе с пандемией, выразив благодарность Китаю за своевременную поставку вакцины.

«Это еще одно свидетельство железной дружбы и тесного сотрудничества между Камбоджой и Китаем», — сказала она журналистам во время получения вакцины в международном аэропорту Пномпеня.

Самбат сказала, что китайские вакцины Sinovac и Sinopharm «очень безопасны и эффективны».

Камбоджа приобрела вакцины против COVID-19 как у Китая, так и у возглавляемого Всемирной организацией здравоохранения центра COVAX.

Королевство запустило кампанию по вакцинации от COVID-19 еще 10 февраля. На сегодняшний день около 2,06 млн из 10 млн человек в целевых группах населения были вакцинированы против коронавируса, говорится в заявлении министерства здравоохранения.