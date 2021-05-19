Кемерово, 19 мая 2021, 05:29 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 19 мая, ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 18−23 м/с. Таков прогноз регионального гидрометцентра.
«Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами сильные, в горах местами до очень сильных, местами грозы, возможен град, в отдельных районах туман. Температура воздуха днём +13…+18°С, местами +8…+13°С», — уточняют синоптики.
Кемеровской управление МЧС России рекомендует жителям региона при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.
«При грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач, — подчеркнули в ведомстве. — Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями».