Пекин, , 05:28 — REGNUM Популярная китайская платформа для обмена видео Bilibili обеспечила значительный рост доходов в первом квартале 2021 года благодаря быстрорастущей базе пользователей, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая выручка сервиса за период с января по март достигла 3,9 млрд юаней ($595,4 млн), что на 68% больше в годовом исчислении, сообщает Bilibili в своих финансовых результатах за первый квартал в четверг.

Среднемесячное число активных пользователей платформы достигло 223,3 млн человек, а мобильных пользователей — 208,5 млн человек, что на 30% и 33% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.

Выручка от мобильных игр составила 1,17 млрд юаней, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы от дополнительных услуг, включая программу премиум-членства и услуги прямого вещания, достигли 1,5 млрд юаней, увеличившись на 89% в аналогичном исчислении.

Доходы от рекламы достигли 714,7 млн юаней, что на 234% больше, чем в прошлом году за тот же период, а доходы от электронной коммерции и других предприятий достигли 519,2 млн юаней, увеличившись на 230%.

Компания заявила, что ожидает чистую выручку во втором квартале 2021 года на уровне от 4,25 до 4,35 млрд юаней.