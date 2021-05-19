Бразилиа, , 06:58 — REGNUM В бразильском аэропорту Гуарульус в Сан-Паулу 18 мая была проведена полицейская операция, в ходе которой задержано более тридцати человек, подозреваемых в организации канала отправки в Европу и Африку кокаина через крупнейший авиационный хаб Южной Америки. Об этом представители правоохранителей сообщили журналистам в ходе пресс-конференции.

«Были исполнены 90 судебных ордеров, среди которых 53 ордера на обыск и изъятие, 22 ордера на временное задержание и 12 ордеров на предварительное задержание, всего под следствием 61 человек», — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что это самая крупная операция, которая была проведена в международном аэропорту Гуарульюс и направлена «на борьбу с исполнителями логистических схем наркотрафика». В ходе расследования, которое началось с 2019 года, полиция смогла установить 20 случаев отправки кокаина в Амстердам, Лиссабон, Порту, и Йоханнесбург. Общий вес нелегального груза, который перевозился в багаже пассажиров, составил около 1,5 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместной операции специальной прокуратуры Косово, полиции Косово и Албании, а также итальянских и американских спецслужб в косовском городе Липлян было изъято 400 кг наркотиков.

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