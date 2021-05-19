Благовещенск, , 05:24 — REGNUM Внешнеторговый оборот Приамурья за 2020 год увеличился на 22,2% в сравнении с 2019 годом и составил более 924 млн. долларов США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в Амурстате.

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Больший объём внешнеторгового оборота Приамурья приходится на экспорт — 70%. Больше всего экспортировали драгоценных камней, металлов и изделий из них — 41,2%. На втором месте продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё — 27,4% и на третьем топливно-энергетические товары — 25,5%.

Импортировало Приамурье в 2020 году в основном машины, оборудование и транспортные средства — 41,2%. В структуре импорта на текстиль, текстильные изделия и обувь приходится 12,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, положительное сальдо внешней торговли России в январе 2021 года составило $8,93 млрд, сократившись на 33,5% в годовом выражении.