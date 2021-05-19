Новосибирск, , 05:20 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 19 мая, ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Новосибирске в первой половине дня ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура воздуха +12… +14 °C.

«Во время усиления ветра рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стойте возле непрочных навесов. Будьте внимательны и осторожны», — предупреждает новосибирцев региональное управление МЧС РФ.

При этом в регионе сохраняется высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса).