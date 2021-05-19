Владивосток, , 05:40 — REGNUM В Приморье с начала 2021 года 565,6 млн рублей выделены на выплаты на третьего (последующего) ребёнка — ежемесячное пособие в 15,4 тыс. рублей получают почти 8,7 тыс. детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Выплаты многодетным семьям осуществляются по рождению третьего (последующего) ребёнка, чей среднедушевой доход не превышает величину среднедушевого дохода населения — 37 тыс. рублей в 2021 году. Получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребёнка.

Всего с 2013 года более 24,5 тыс. детей получили такие выплаты. Расходы бюджета составили почти 9 млрд рублей.

В 2021 году на эти цели выделят более 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно по новым правилам назначили 7398 семьям, в которых воспитывают 9186 детей.