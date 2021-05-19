Новосибирск, , 05:14 — REGNUM В Новосибирской области в текущем году будут работать 65 детских загородных оздоровительных лагерей — десять палаточных и 55 стационарных. Их уже начали проверять на соответствие всем нормам и требованиям. Об этом сообщает региональноу управление МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в регионе работают межведомственные комиссии по проверке готовности учреждений к началу оздоровительного сезона. В состав комиссий входят сотрудники МЧС России, представители администраций районов, Роспотребнадзора, Росгвардии, а также других структур и ведомств.

Завершить приёмку детских лагерей планируется до 1 июля. На сегодняшний день четыре детских загородных объекта уже прошли проверку и, в скором времени, уже будут готовы принять детей.