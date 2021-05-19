Тюмень, , 05:13 — REGNUM Антипинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюмени, был продан ООО «Русинвест». Торги состоялись 18 мая 2021 года, сообщает портал Федресурс.

За имущество Антипинского НПЗ на аукционе два покупателя — ООО «СБК Комплект» и ООО «Русинвест». Победитель предложил наиболее высокую цену — 110,867 млрд рублей. Было продано оборудование, здания, оргтехника, земельные участки, а также 100% уставного капитала компании «Новый Поток» — более шести тысяч позиций.

Из открытых источников известно, что ООО «Русинвест» зарегистрировано в Москве с 2014 года. Это частная компания, основной вид деятельности которой — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Бенефициаром компании выступает Анатолий Яблонский.

Напомним, Антипинский НПЗ был признан банкротом 30 декабря 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства до 30 июня 2021 года.

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