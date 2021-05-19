Благовещенск, , 05:09 — REGNUM В Амурской области, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, 18 мая зарегистрирован ещё один смертельный исход пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали уже 289 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Приамурье за последние сутки выявили ещё 16 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 17). Среди всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 десять человек болеют ОРВИ, ещё пять переносят заболевание в форме пневмонии, один — бессимптомно.

За всё время инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 22 550 человек. В Приамурье провели уже более 945 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 1580.

Как сообщало ИА REGNUM, с каждым днём на Сахалине растёт очередь желающих получить прививку от коронавируса. За последние сутки она увеличилась ещё на 87 человек. Всего по состоянию на 18 мая ожидают вакцинации уже 41 129 жителей.