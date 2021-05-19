Новосибирск, , 05:04 — REGNUM В Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ) открылось пространство коллективной работы «Точка кипения». Это первая в Сибирском федеральном округе и вторая «Точка кипения» в стране, открытая на базе аграрного вуза, сообщает министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

Уточняется, что всего в Новосибирске действует три «Точки кипения»: городская — на базе Академгородка, в Новосибирском государственном техническом университете и в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

На открывшейся в НГАУ площадке размещены технически оборудованные пространства, на которых могут проводить мероприятия сообщества университета, индустриальные партнёры вуза, коллеги из региональной инновационной экосистемы.