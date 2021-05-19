Москва, 19 мая, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В среду, 19 мая, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха — +25…+27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В Москве

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В ночь на 20 мая в Москве облачно с прояснениями, дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха — +14…+16 °C.

Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +23…+31 °C днём и +11…+16 °C ночью.

В четверг, 20 мая, днём в столице ожидается +21…+23 °C. По области +18…+23 °C. Ночью в регионе ожидается +8…+13 °C. Облачно с прояснениями, дождь, гроза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аномальная жара в Москве станет ослабевать уже 19 мая.

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