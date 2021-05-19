Хабаровск, , 05:11 — REGNUM Студенты Хабаровского края могут частично или полностью компенсировать расходы на оплату проезда к месту учебы и обратно. В 2020 году на выплату компенсаций из краевого бюджета было выделено почти 260 тыс. рублей. В этом году — на 100 тыс. больше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе регионального правительства.

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По информации специалистов, компенсировать полностью можно расходы по поездкам в пределах Хабаровского края. Этой льготой могут воспользоваться студенты из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в возрасте до 23 лет, инвалиды, ветераны боевых действий из числа военнослужащих по призыву, уволенных в запас, а также дети военнослужащих, погибших на службе.

Оплата проезда за пределы региона в размере 50% без учета доходов компенсируется студентам, имеющим инвалидность.

Размер компенсации определяется по фактическим расходам, но в пределах стоимости проезда в плацкартном вагоне, в каюте II категории речного судна, а также по тарифам эконом-класса для авиаперелетов и по стоимости билета на автотранспорт общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале установлена единая стоимость проездного билета для школьников и студентов из малоимущих семей.