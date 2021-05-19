Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,6 зафиксированы на юго-востоке акватории Тихого океана, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 3 251 километре к северо-западу от города Вальдивия в Чили. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Сведений о возможной угрозе цунами не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Непала. Его очаг находился в 35 километрах от города Покхара на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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