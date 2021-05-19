Тюмень, , 04:47 — REGNUM В Тюменской области на два дня — 19 и 20 мая — спадёт аномальная жара. Это следует из данных Тюменского ЦГМС.

Днём 19 мая ожидается температура атмосферного воздуха +20 градусов. Ожидается северный ветер с переходом на северо-восточный, с порывами до 10−12 метров в секунду. В ночь на 20 мая температура воздуха в Тюменской области ночью может опускаться до ноля градусов. При этом осадков синоптики не обещают. Возможна гибель и повреждение посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях.

Отмечается, что с 21 мая в регион вернётся жаркая и сухая погода с температурами выше +30 градусов по Цельсию.