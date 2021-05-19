Вашингтон, 19 мая, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Военная операция Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в ближайшие дни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

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По его данным, недавно прошли переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в которых глава Белого дома призвал израильские власти прекратить нанесение ударов по сектору Газа. Аналогичные просьбы высказывали и другие высокопоставленные чиновники из администрации президента США. По их мнению, Израилю необходимо свернуть военную операцию, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Источник утверждает, что израильские власти могут свернуть военную операцию «в течение нескольких дней».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Решек опроверг данные о достижении договоренностей о перемирии с Израилем. По его словам, никаких соглашений достигнуто не было.