Нейпьидо, , 06:57 — REGNUM В штате Шан в Мьянме семь автоцистерн были обстреляны вооружённой группой Армии независимости Качина, заподозрившей их в перевозке авиационного топлива для захвативших власть в результате переворота военных. Об этом 18 мая сообщает издание Irrawaddy.

По словам офицера Армии независимости полковника Нау Бу, «люди сказали нам, что топливо предназначено не для общественного использования, а для военных, поэтому мы открыли огонь». На шоссе Юнион группа атаковала пять автоцистерн и ещё были обстреляны два грузовика, перемещавшиеся в одиночку. Нау Бу подчеркнул, что в настоящее время в штате Шан столкновений с военными нет.

Реактивные истребители используются военными Мьянмы для восстановления контроля над стратегической базой на границе с Китаем в районе Момаук штата Качин, которая в конце марта была захвачена этнической вооружённой группировкой.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США 17 мая ввело новые санкции в отношении Государственного административного совета Мьянмы, высокопоставленных чиновников и военных.

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