Пекин, , 04:37 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, выросло на 13,2% за апрель относительно аналогичного месяца 2020 года, по мере восстановления и роста экономики страны после эпидемии, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального администрации энергетики КНР, общее потребление электроэнергии в прошлом месяце составило 636,1 млрд кВт/ч.

В апреле потребление электроэнергии в добывающей и обрабатывающей промышленности выросло на 16,4% и 12,3% в годовом исчислении соответственно, в то время как потребление электроэнергии в сфере услуг выросло на 31,3% в аналогичном исчислении.

Потребление электроэнергии жилыми домами снизилось на 0,9% в годовом исчислении. За первые четыре месяца потребление электроэнергии в Китае достигло 2,56 трлн кВт/ч, что на 19,1% больше в годовом исчислении.

Экономика Китая выросла на 18,3% в годовом исчислении в первом квартале, поскольку сильный внутренний и внешний спрос способствовал восстановлению после низкой базы в начале 2020 года, когда эпидемия COVID-19 парализовала вторую по величине экономику мира.