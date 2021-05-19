Сеул, , 04:34 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 654 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 637 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа. Отмечается, что за 19 мая в республике выявили 15 случаев заражения индийским штаммом коронавируса нового типа. Центр отмечает, что в стране вновь выросла заболеваемость COVID-19 из-за наличия не выявленных очагов распространения инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 133 471. Также за минувшие сутки в стране скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Республике Корея умерли 1912 человек.