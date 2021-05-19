Пекин, , 04:32 — REGNUM Согласно официальным данным, за первые четыре месяца этого года почтовая отрасль Китая продемонстрировала заметный рост, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Государственного почтового бюро КНР, выручка сектора за этот период составила 397,05 млрд юаней (около $61,53 млрд), что на 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в апреле почтовый сектор заработал 99,98 млрд юаней, что на 11,3% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

С января по апрель текущего года поставщики услуг доставки в стране обработали в общей сложности 30,43 млрд посылок, что на 59,9% больше в годовом исчислении.