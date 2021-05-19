Пекин, , 04:28 — REGNUM Крупный китайский девелопер недвижимости Poly Developments and Holdings Group Co., также известный как Poly Real Estate, отчитался о росте продаж в первые четыре месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Контрактные продажи недвижимости компании выросли на 61,57% в годовом исчислении до 175,48 млрд юаней ($27,3 млрд) в период с января по апрель, говорится в заявлении компании, поданном на Шанхайскую фондовую биржу.

Контрактные площади компании, проданные в течение этого периода, достигли 10,49 млн кв. метров, что на 42,89% больше в годовом исчислении. Объем контрактных продаж недвижимости компании за апрель достиг 51,2 млрд юаней, увеличившись на 36,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.