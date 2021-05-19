Пекин, , 04:26 — REGNUM Компания FAW Jiefang, являющаяся дочерней фирмой ведущего китайского автопроизводителя FAW Group, продала 248 922 грузовика за первые четыре месяца этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Показатель получился на 41,41% больше в годовом исчислении, сообщили в компании. Из общего числа грузовиков за этот период было продано 213 846 большегрузных грузовиков, что на 45,17% больше, чем в прошлом году.

С тех пор как первый грузовик Jiefang сошел с конвейера в 1956 году, бренд расширил свое присутствие примерно на 80 стран и регионов мира.

Основанная в 1953 году со штаб-квартирой в северо-восточной провинции Цзилинь, государственная группа FAW известна как колыбель автомобильной промышленности Китая.