Хабаровск, , 04:41 — REGNUM В Хабаровске 19 мая стартовал Форум «ProДФО — Хабаровский край» — представители десяти регионов Дальнего Востока собрались, чтобы обсудить возможности для самореализации молодёжи макрорегиона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Начался форум с пленарной дискуссии, участие в которой в режиме ВКС принял полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В числе спикеров — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, председатель молодёжного парламента при ГД РФ Мария Воропаева.

На площадках форума участники рассмотрят тенденции развития среднего специального и высшего образования, трудоустройство молодых специалистов, программы поддержки молодых семей и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов после встречи с тиктокерами на крупном медийном форуме «ProДФО-Забайкальский край» завёл страницу в социальной сети TikTok.