Хэфэй, Китай, , 04:22 — REGNUM Полиция Китая раскрыла масштабную финансовую пирамиду, связанную с цифровой валютой, в которой участвовали около 2000 человек и было замешано более 200 млн юаней (около $31,1 млн), сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

В январе полиция города Аньцина в провинция Аньхой на востоке Китая, получила информацию о том, что с 2016 года некая инвестиционная платформа выстраивала финансовую пирамиду, используя так называемую цифровую валюту в качестве приманки.

Используя популярные концепции финтеха, платформа обманом заставляла людей покупать цифровую валюту, базой данных и рыночной стоимостью которой манипулировал ее организатор совместно с примерно 2000 членами ОПГ, набранными из 12 провинций и городов, сообщила местная полиция. К настоящему времени восемь основных подозреваемых по этому делу были переданы правоохранительным органам для судебного преследования.

В последние годы наблюдается всплеск подобных случаев мошенничества под видом блокчейна и цифрового финансирования, причем их трюки становятся все более изощренными, а участники моложе.

Сотрудник органа по регулированию рынка Аньхоя Чжэн Вэньбао заявил, что решение новой проблемы требует скоординированных усилий со стороны киберпространственной администрации, органов общественной безопасности, финансов и связи.