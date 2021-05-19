Катманду, , 04:22 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные точки магнитудой 5,3 на территории Непала, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах к востоку от города Покхара. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая на территории Индонезии произошло тектоническое землетрясение магнитудой 3,4. Его очаг находился в восьми километрах от Южного Тапанули на глубине двух километров. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.