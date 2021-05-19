Чанша, Китай, , 04:17 — REGNUM Более 110 000 человек пострадали от суровых погодных условий в городе Юэян центральной китайской провинции Хунань, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Начиная с 15 мая на Юэян обрушились ураганные ветры, которые повалили дома, сломали деревья и повредили электроснабжение в некоторых частях города. Всего было эвакуировано 3837 человек. Семьдесят восемь зданий обрушились, в то время как 202 здания были серьезно повреждены, сообщили местные власти.

Метеорологи прогнозируют дальнейшие циклы сильных дождей и предупреждают о геологических катастрофах, таких как заболачивание, наводнения и оползни.