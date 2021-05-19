Шанхай, Китай, , 04:14 — REGNUM Все большее число молодых посетителей привлекает место Первого Съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и мемориал в Шанхае, посвященный ему, сообщает 17 мая газета China Daily.

Средний возраст участников Первого Съезда КПК составлял 28 лет, сказал младший научный сотрудник мемориала Ян Юй. Он добавил, что в настоящее время люди той же возрастной группы проявляют все больше интереса к истории КПК.

Это место, известное как Шикумэнь, представляет собой типичный шанхайский дом с внутренним двором и каменными воротами. Он сохранил свой первоначальный вид и стал достопримечательностью Красной истории города, сказал Ян.

До 2017 года место посещало в среднем от 500 000 до 550 000 посетителей в год, но, согласно недавним подсчетам, эта цифра выросла до 1,42 млн гостей в 2018 году и 1,46 млн гостей в 2019 году.

По словам официальных лиц, место и мемориал будут вновь открыты для посещения уже к 1 июля после пяти месяцев ремонта.