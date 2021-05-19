Хартум, , 04:11 — REGNUM Власти Судана решили закрыть университеты и школы на один месяц из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает пресс-служба суданского комитета по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Принято решение приостановить работу всех школ и университетов на один месяц», — говорится в заявлении.

Комитет также предложил ввести запрет за въезд в страну лицам, побывавшим в Индии в течение 14 дней до прилета. Кроме того, часть работников предприятий отправляются на удаленный режим работы.

По последним данным, в Судане с начала пандемии выявили 34 707 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 умерли 1116 человек.