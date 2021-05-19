Пекин, 19 мая, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Китай выпустил «Аналекты Конфуция» — сборник идей и высказываний древнего китайского философа — на пяти языках для стран — участниц инициативы «Пояса и пути», сообщает агентство Синьхуа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Статуя Конфуция в Императорской Академии. Пекин

Всемирный центр конфуцианских исследований Нишань в городе Цюйфу восточно-китайской провинции Шаньдун представил 15 мая коллекцию на арабском, монгольском, чешском, португальском и испанском языках.

Родившийся недалеко от современного города Цюйфу, Конфуций (551−479 до н. э.) основал школу мысли, которая повлияла на последующие поколения и стала известна как конфуцианство. Считается, что он был первым человеком, создавшим частные школы в Китае и принявшим студентов из всех слоев общества.

«Аналекты Конфуция» — это сборник его знаменитых высказываний, отражающих его политические взгляды, моральные принципы и образовательные идеи. «Как счастливы мы, когда у нас есть друзья издалека» и «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали с тобой» — одни из его классических высказываний.

Сборник уже переведен на английский, японский, русский, корейский, французский и немецкий языки. Заместитель директора центра Го Чэньян сказал, что центр будет продолжать участвовать в проекте перевода и продвижения «Аналектов Конфуция» для стран «Пояса и пути» и играть позитивную роль в содействии обмену и взаимному обучению между мировыми цивилизациями и построении сообщества с общим будущим для человечества.