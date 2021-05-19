Рамалла , , 04:37 — REGNUM В столкновениях с израильскими силовиками на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем и в Восточном Иерусалиме 18 мая ранения получили более 1,4 тыс. палестинцев. Об этом Палестинское общество Красного Полумесяца в ночь на 19 мая сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Наши бригады занимались сегодня пострадавшими на Западном берегу, в Иерусалиме… приняли 1434 раненых», — говорится в сообщении.

В числе пострадавших, 182 человека получили огнестрельные ранения, 195 — пострадали от резиновых пуль, 931 — от воздействия слезоточивого газа и шумовых гранат, 20 — получили ожоги, шестеро — получили травмы при наезде автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое убитых и 26 раненых — о таких результатах перестрелки палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан заявили медицинские структуры Палестинской национальной администрации.

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