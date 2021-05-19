София, , 04:05 — REGNUM В столице Болгарии 16 мая прошел национальный квалификационный конкурс 20-го «Китайского моста», крупного международного конкурса на знание китайского языка для иностранных студентов вузов, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие, организованное Посольством Китая в Болгарии и Институтом Конфуция в Софии, проходило в режиме онлайн в связи с пандемией COVID-19. В нем приняли участие семь студентов из трех университетов.

Программа изучения китайского языка в Болгарии была запущена в 1953 году. В прошлом году Министерство образования и науки Болгарии официально ввело учебные программы для преподавания китайского языка в школах. Многие университеты, в том числе Софийский университет, также имеют специальности, связанные с китайским языком и Китаем.

Конкурс «Китайский мост» проводится ежегодно, чтобы вдохновить иностранных студентов изучать китайский язык и улучшить их понимание китайской культуры как инструмента китайской мягкой силы.