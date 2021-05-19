Владивосток, 19 мая, 2021, 04:04 — ИА Регнум. В Приморье по федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 69 врачей и фельдшеров трудоустроятся в 2021 году в сельские медучреждения. На выплату единовременных компенсаций медикам предусмотрено 109 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890

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Медорганизации Приморья пополнятся 51 врачом и 18 специалистами среднего звена. Под условия программы попадают врачи, фельдшеры, а также акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Отработать они должны на селе, либо в рабочих поселках или городах с населением до 50 тыс. человек, не менее пяти лет.

В 2020 году минздраву Приморья удалось направить на работу в сельскую местность 56 врачей и 23 фельдшера — проект был реализован на 100%. Все они получили единовременные выплаты в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на Камчатке планируют привлечь 27 медицинских работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».